Виктория Азаренко: Огромное спасибо WTA за награду

Сегодня, 16:02 0 | Теннис





«Большое спасибо WTA за награду имени Крис Эверт. Вообще, я не являюсь большой поклонницей призов, но этот имеет для меня особое значение», - написала Азаренко в

За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 13-ю строчку. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала фото с наградой WTA имени Крис Эверт, которую разослали всем теннисисткам, когда-либо становившимися первыми ракетками мира.«Большое спасибо WTA за награду имени Крис Эверт. Вообще, я не являюсь большой поклонницей призов, но этот имеет для меня особое значение», - написала Азаренко в Instagram За карьеру Виктория выиграла 21 титул в одиночном разряде, в том числе дважды победив на Открытом чемпионате Австралии. В рейтинге WTA Азаренко занимает 13-ю строчку.