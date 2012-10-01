На Australian Open заявились все теннисистки из топ-100, кроме Суарес-Наварро и Таунсенд

Сегодня, 14:29 0 | Теннис





По защищённому рейтингу на Australian Open заявлены четыре теннисистки: Вера Звонарёва (Россия), Ярослава Шведова (Казахстан), Кэти Бултер (Великобритания) и Мона Бартель (Германия).



Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» — Australian Open — начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по пять часов в день.



Действующая чемпионка турнира — американка Софья Кенин.



Организаторы Australian Open анонсировали рекордные призовые для участников первого круга На Открытый чемпионат Австралии 2021 года заявились все теннисистки из топ-100 рейтинга WTA, кроме Карлы Суарес-Наварро из Испании, у которой была обнаружена злокачественная опухоль, и американки Тейлор Таунсенд, которая ждёт ребёнка. Об этом сообщает Tennisforum.По защищённому рейтингу на Australian Open заявлены четыре теннисистки: Вера Звонарёва (Россия), Ярослава Шведова (Казахстан), Кэти Бултер (Великобритания) и Мона Бартель (Германия).Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» — Australian Open — начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по пять часов в день.Действующая чемпионка турнира — американка Софья Кенин.

По материалам: Чемпионат