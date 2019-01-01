Новак Джокович отказался от места в Совете игроков ATP

Вчера, 18:18 237 | Теннис

Сербский теннисист



Джокович создал PTPA - профсоюз игроков - и пока не уверен, будет ли у него конфликт интересом с Туром. Новак решил заранее отказаться от места в Совете.



Ранее от этой позиции отказался и канадец Вашек Поспишил, ставший сооснователем PTPA.

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что больше не претендует на место в Совете игроков ATP. Ранее руководство Тура сообщило, что в Совет не могу попасть люди, являющиеся членами организаций, вступающих в конфликт интересов с ATP.Джокович создал PTPA - профсоюз игроков - и пока не уверен, будет ли у него конфликт интересом с Туром. Новак решил заранее отказаться от места в Совете.Ранее от этой позиции отказался и канадец Вашек Поспишил, ставший сооснователем PTPA.