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Новак Джокович отказался от места в Совете игроков ATP
Новак Джокович отказался от места в Совете игроков ATPСербский теннисист Новак Джокович сообщил, что больше не претендует на место в Совете игроков ATP. Ранее руководство Тура сообщило, что в Совет не могу попасть люди, являющиеся членами организаций, вступающих в конфликт интересов с ATP.

Джокович создал PTPA - профсоюз игроков - и пока не уверен, будет ли у него конфликт интересом с Туром. Новак решил заранее отказаться от места в Совете.

Ранее от этой позиции отказался и канадец Вашек Поспишил, ставший сооснователем PTPA.
По материалам: GoTennis.ru
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