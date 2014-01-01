Надаль: Однажды Федерер обыграл меня и подарил футболку. Я до сих пор её храню

Вчера, 18:11 222 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к швейцарцу



«Помню, как проиграл Роджеру в Гамбурге-2007. До этого я выиграл 81 матч подряд на грунте - даже круче рекорда Виласа.



Я проиграл Федереру, но после матча он подарил мне футболку. Было приятно. Я до сих пор её храню, можете посмотреть в моём музее», - цитирует Надаля Tennis World.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру «Помню, как проиграл Роджеру в Гамбурге-2007. До этого я выиграл 81 матч подряд на грунте - даже круче рекорда Виласа.Я проиграл Федереру, но после матча он подарил мне футболку. Было приятно. Я до сих пор её храню, можете посмотреть в моём музее», - цитирует Надаля Tennis World.