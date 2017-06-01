Чемпионка «Ролан Гаррос» на карантине будет тренироваться с Элиной Свитолиной

Вчера, 14:42 119 | Теннис

Победительница Открытого чемпионата Франции 2020 года польская теннисистка Ига Свёнтек во время карантина в Австралии будет тренироваться с украинкой Элиной Свитолиной. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине.



«Сразу после встречи, на которых нам рассказали об условиях, я получил предложение для Иги. У неё будет отличный спарринг-партнёр — Элина Свитолина. Это великолепная теннисистка. Они уже прекрасно тренировались вместе. Да, мы могли найти игрока из Польши, но приняли именно такое решение», — приводит слова тренера Свёнтек Петра Сершпутовского Interia.



Ранее Элина Свитолина представила своё Победительница Открытого чемпионата Франции 2020 года польская теннисистка Ига Свёнтек во время карантина в Австралии будет тренироваться с украинкой Элиной Свитолиной. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине.«Сразу после встречи, на которых нам рассказали об условиях, я получил предложение для Иги. У неё будет отличный спарринг-партнёр — Элина Свитолина. Это великолепная теннисистка. Они уже прекрасно тренировались вместе. Да, мы могли найти игрока из Польши, но приняли именно такое решение», — приводит слова тренера Свёнтек Петра Сершпутовского Interia.Ранее Элина Свитолина представила своё расписание на старт сезона

По материалам: Чемпионат