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Чемпионка «Ролан Гаррос» на карантине будет тренироваться с Элиной Свитолиной
Чемпионка «Ролан Гаррос» на карантине будет тренироваться с Элиной СвитолинойПобедительница Открытого чемпионата Франции 2020 года польская теннисистка Ига Свёнтек во время карантина в Австралии будет тренироваться с украинкой Элиной Свитолиной. Игроки, прибывшие для участия в австралийских турнирах на старте сезона, будут вынуждены провести 14 дней на карантине.

«Сразу после встречи, на которых нам рассказали об условиях, я получил предложение для Иги. У неё будет отличный спарринг-партнёр — Элина Свитолина. Это великолепная теннисистка. Они уже прекрасно тренировались вместе. Да, мы могли найти игрока из Польши, но приняли именно такое решение», — приводит слова тренера Свёнтек Петра Сершпутовского Interia.

Ранее Элина Свитолина представила своё расписание на старт сезона.
По материалам: Чемпионат
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