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Организаторы Australian Open анонсировали рекордные призовые для участников первого круга
Организаторы Australian Open анонсировали рекордные призовые для участников первого кругаОрганизаторы первого турнира «Большого шлема» в 2021 году, невзирая на существенные финансовые потери из-за пандемии коронавируса, сумели сохранить призовой фонд на уровне $ 54,5 млн, сообщается на официальном сайте соревнований.

Были внесены изменения в систему распределения призовых. На Australian Open 2021 игроки, принявшие участие в матчах первого круга, получат рекордные призовые в истории ТБШ — $ 76 тыс. Такой ход организаторы предприняли в связи с серьёзными финансовыми затруднениями, которые на фоне пандемии испытывают не самые медийные и высокорейтинговые теннисисты.

Значительно увеличились и призовые, которые теннисисты получат за участие в квалификации соревнований. Сделано это в том числе и для того, чтобы теннисисты безболезненно в финансовом плане перенесли обязательный двухнедельный карантин и перелёт из Дохи, где будет проводиться квалификация, в Мельбурн.

Старт Открытого чемпионата Австралии 2021 года запланирован на 8 февраля.

Опубликовано расписание турниров WTA на первые семь недель 2021 года
По материалам: Чемпионат
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