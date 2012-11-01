На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Джокович: Мои матчи с Федерером выходят за пределы спорта
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о противостоянии со швейцарцем Роджером Федерером.

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, чтобы сыграть с Роджером, получается удивительным. Я всегда очень волнуюсь — это необычное чувство, потому что такие матчи интересны буквально всем. Они как будто выходят за пределы спорта и становятся частью всеобщей культуры», — цитирует Джоковича We Are Tennis.

Джокович и Федерер играли друг с другом 50 раз. Швейцарский теннисист одержал 23 победы, на счету уроженца Белграда 27 успешных матчей. Последняя встреча теннисистов состоялась в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2020 года — победу в трёх партиях одержал Джокович — 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.
По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джокович: Уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Australian Open. Победа Джоковича над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Australian Open. Джокович победил Раонича и в полуфинале сразится с Федерером
Джокович: Есть два матча, которые навсегда останутся в моей памяти
За несостоявшийся матч Джокович – Федерер зрителям вернут деньги
Джокович: Очень горжусь своими достижениями на турнире в Индиан-Уэллсе
Новак Джокович: «Эту победу я посвящаю своему отцу»
Джокович – чемпион Итогового турнира АТР
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Джокович: Мои матчи с Федерером выходят за пределы спорта
Джокович претендует на премию «Спортсмен года» по версии Sports Illustrated
Надаль: Для тенниса будет круто, если Федерер вернётся и мы продолжим соперничество
Федерер описал теннис тремя словами. Одно из них — «интимный»
Зверев: Теперь я могу забыть о деспотичном контракте, подписанным со слепым доверием

Последние новости спорта

19:20

Блашко, Джима, Валя Семеренко и Меркушина побегут в гонке преследования на 4-м этапе КМ в Хохфильцене 159 | Биатлон

19:03

Пидручный, Дудченко и Прима побегут в гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира в Хохфильцене 204 | Биатлон

18:46

Джокович: Мои матчи с Федерером выходят за пределы спорта 164 | Теннис

18:34

Джокович претендует на премию «Спортсмен года» по версии Sports Illustrated 170 | Теннис

18:17

Женская сборная Украины по биатлону в Кубке наций опустилась на 8-е место 201 | Биатлон

18:04

Норвежка Ройселанд возглавляет общий зачет Кубка мира по биатлону; Блашко – 21-я 221 | Биатлон

17:44

Норвежка Ройселанд лидирует в спринтерском зачете Кубка мира; Пидгрушная и Блашко делят 30-е место 245 | Биатлон

17:11

Меркушина: Гонкой не удовлетворена, есть большие проблемы с ходом 175 | Биатлон

16:59

Норвежки заняли весь пьедестал в спринте на 4-м этапе КМ; Блашко – 34-я 260 | Биатлон

14:40

Формула 1. Руководители команд выбрали лучшего гонщика 316 | Формула-1

Все новости

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 17 декабря (Видео)

Хьюи Фьюри перебоксировал Мариуша Ваха (Видео боя, фото)

НБА. Данк Бриджеса возглавил топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Ромен Грожан почти невредимым выходит из пламени (Видео)

Майк Тайсон vs Рой Джонс: дуэль взглядов (Видео)

Выхрист победил Соколовски по очкам (Видео боя)

Майк Тайсон на День благодарения съел ухо Роя Джонса (Видео)



Топ-новости недели

Пидручный – шестой в спринте на 4-м этапе КМ в Хохфильцене; норвежцы заняли весь пьедестал
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби
Джошуа нокаутировал Пулева (+видео нокаута)
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене; украинки - седьмые
Украинская саблистка Ольга Харлан завершила сезон лидером мирового рейтинга

7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2020 (370)
Ноябрь 2020 (612)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов видео-теннис Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги