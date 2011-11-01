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Джокович претендует на премию «Спортсмен года» по версии Sports Illustrated
Джокович претендует на премию «Спортсмен года» по версии Sports IllustratedСербский теннисист Новак Джокович стал одним из претендентов на получение престижной награды «Спортсмен года» по версии издания Sports Illustrated. Об этом сообщает UbiTennis.

Премия «Спортсмен года» вручается за индивидуальные достижения спортсмена за последние 12 месяцев. Соперниками Джоковича в борьбе за награду являются игрок клуба НБА «Милуоки Бакс» Яннис Адетокуvбо, представительница женской Национальной баскетбольной ассоциации А'джа Уилсон и американский баскетболист Муки Беттс.

По итогам завершившегося сезона Джокович финишировал на вершине рейтинга АТР в шестой раз в карьере. В истории тенниса такой показатель покорялся лишь американцу Питу Сампрасу. В 46 проведённых матчах Новак одержал 41 победу. В его активе четыре трофея, в том числе победа на Открытом чемпионате Австралии.
По материалам: Чемпионат
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