Надаль: Для тенниса будет круто, если Федерер вернётся и мы продолжим соперничество

Вчера, 15:39 330 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о возвращении в тур швейцарца



«Уверен, если Роджеру не будет мешать травма, он вернётся во всеоружии, — заявил Надаль в интервью Santander Private Banking, опубликованном в



Не знаю, как долго он будет продолжать карьеру в целом, но для начала было бы здорово, если бы он вернулся, играя в свой лучший теннис. Если спросить, предпочёл бы я сам выигрывать «Большие шлемы», то ответ, само собой, — да. Но, думаю, для тенниса будет очень круто, если Федерер вернётся во всеоружии и мы продолжим соперничество».

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о возвращении в тур швейцарца Роджера Федерера . Практически весь 2020 год он пропустил из-за травмы колена.«Уверен, если Роджеру не будет мешать травма, он вернётся во всеоружии, — заявил Надаль в интервью Santander Private Banking, опубликованном в YouTube . - Да, ему больше нечего доказывать, ведь каждый раз, когда здоров, он демонстрирует феноменальный уровень игры. Уверен, в период пандемии и восстановления он поддерживал физическую форму, всё упирается в боль. Если её не будет, он будет в полном порядке.Не знаю, как долго он будет продолжать карьеру в целом, но для начала было бы здорово, если бы он вернулся, играя в свой лучший теннис. Если спросить, предпочёл бы я сам выигрывать «Большие шлемы», то ответ, само собой, — да. Но, думаю, для тенниса будет очень круто, если Федерер вернётся во всеоружии и мы продолжим соперничество».

По материалам: Чемпионат