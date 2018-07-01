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Надаль: Для тенниса будет круто, если Федерер вернётся и мы продолжим соперничество
Надаль: Для тенниса будет круто, если Федерер вернётся и мы продолжим соперничествоИспанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о возвращении в тур швейцарца Роджера Федерера. Практически весь 2020 год он пропустил из-за травмы колена.

«Уверен, если Роджеру не будет мешать травма, он вернётся во всеоружии, — заявил Надаль в интервью Santander Private Banking, опубликованном вYouTube. - Да, ему больше нечего доказывать, ведь каждый раз, когда здоров, он демонстрирует феноменальный уровень игры. Уверен, в период пандемии и восстановления он поддерживал физическую форму, всё упирается в боль. Если её не будет, он будет в полном порядке.

Не знаю, как долго он будет продолжать карьеру в целом, но для начала было бы здорово, если бы он вернулся, играя в свой лучший теннис. Если спросить, предпочёл бы я сам выигрывать «Большие шлемы», то ответ, само собой, — да. Но, думаю, для тенниса будет очень круто, если Федерер вернётся во всеоружии и мы продолжим соперничество».
По материалам: Чемпионат
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