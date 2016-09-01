Бажин оценил шансы Серены Уильямс выиграть 24-й турнир «Большого шлема»

Бажин оценил шансы Серены Уильямс выиграть 24-й турнир «Большого шлема»Тренер Саша Бажин, ранее работавший спарринг-партнёром Серены Уильямс, оценил шансы американской теннисистки повторить рекорд Маргарет Корт по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Для этого Серене осталось выиграть один, 24-й мэйджор.«Ей становится всё тяжелее. К сожалению, время идёт даже для таких людей, как Серена. Это сказывается.Как бы то ни было, до тех пор пока Серена может выходить на корт и держать ракетку, я буду верить, что она способна выиграть 24-й титул», — цитирует Бажина TennisNet.