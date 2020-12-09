Джокович решил переехать в Испанию. Он купил дом за 10 миллионов евро

9-12-2020, 11:32 354 | Теннис

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб



Во время первой волны пандемии коронавируса Новак находился в Марбелье, и это место ему очень понравилось. Именно здесь он позже восстанавливался после того, как сам заразился коронавирусом на Adria Tour. Изначально серб планировал лишь снимать дом в Испании, но в итоге купил его за € 10 млн.



Вилла расположена в престижном районе Марбельи с видом на море и горы. В доме 9 спален и 8 ванных комнат. В распоряжении Джоковича также будут бассейн, теннисный корт, большой сад. В доме есть спортивный зал, комнаты для игры в настольный теннис и снукер, а также домашний кинотеатр. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович принял решение переехать из Монте-Карло (Монако) в Марбелью (Испания), сообщает Telegraf.Во время первой волны пандемии коронавируса Новак находился в Марбелье, и это место ему очень понравилось. Именно здесь он позже восстанавливался после того, как сам заразился коронавирусом на Adria Tour. Изначально серб планировал лишь снимать дом в Испании, но в итоге купил его за € 10 млн.Вилла расположена в престижном районе Марбельи с видом на море и горы. В доме 9 спален и 8 ванных комнат. В распоряжении Джоковича также будут бассейн, теннисный корт, большой сад. В доме есть спортивный зал, комнаты для игры в настольный теннис и снукер, а также домашний кинотеатр.

По материалам: Чемпионат