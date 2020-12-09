Федерер завершит год в ранге самого возрастного теннисиста из топ-100

9-12-2020, 11:06 252 | Теннис

Швейцарец



Самые возрастные теннисисты топ-100 рейтинга АТР:



Роджер Федерер (Швейцария), 39 лет и 4 месяца — №5 рейтинга

Фелисьяно Лопес (Испания), 39 лет и 3 месяца — №64

Филипп Кольшрайбер (Германия), 37 лет и 2 месяца — №98

Фернандо Вердаско (Испания), 37 лет и 1 месяц — №65

Жиль Симон (Франция), 36 лет — №63

Стэн Вавринка (Швейцария), 35 лет и 9 месяцев — №18

Жо Вильфрид-Цонга (Франция), 35 лет и 8 месяцев —№ 62

Джон Иснер (США), 35 лет и 8 месяцев — №25 Швейцарец Роджер Федерер , располагающийся на пятой строчке в рейтинге ATP, завершит год в ранге самого возрастного теннисиста в топ-100. При этом он является самым высокорейтинговым игроком первой сотни, чей возраст перевалил за 35 лет.Самые возрастные теннисисты топ-100 рейтинга АТР:Роджер Федерер (Швейцария), 39 лет и 4 месяца — №5 рейтингаФелисьяно Лопес (Испания), 39 лет и 3 месяца — №64Филипп Кольшрайбер (Германия), 37 лет и 2 месяца — №98Фернандо Вердаско (Испания), 37 лет и 1 месяц — №65Жиль Симон (Франция), 36 лет — №63Стэн Вавринка (Швейцария), 35 лет и 9 месяцев — №18Жо Вильфрид-Цонга (Франция), 35 лет и 8 месяцев —№ 62Джон Иснер (США), 35 лет и 8 месяцев — №25

По материалам: Чемпионат