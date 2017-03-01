Гендиректор WTA Стив Саймон: теннис может гордиться тем, как пережил этот год

Генеральный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон подвёл итоги 2020 года для мирового тенниса.«Я думаю, мы вправе закончить этот год с большой гордостью за то, как мы смогли справиться со всеми проблемами, — сказал Саймон в интервью Tennismajors. - То, что после локдауна мы вернулись к игре — огромное достижение. Мы провели 10 турниров и два турнира „Большого шлема“.Теннис не похож на другие виды спорта: в отличие от национальных чемпионатов по командным видам, мы не можем просто запихнуть игроков в «пузыри», теннисисты вынуждены путешествовать по миру. Мы доказали, что можем организовать всё безопасно: у наших спортсменок считаное число случаев заражения. Мы стали сильнее благодаря командной работе».