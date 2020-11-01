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Квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии до 15 января
Tennis Australia проинформировала игроков, что квалификационный отбор перед Australian Open будет проведён до 15 января в другой стране. В качестве вариантов рассматриваются Ближний Восток или Лос-Анджелес. В Австралии в неделю, предшествующую турниру «Большого шлема» (с 1 по 6 февраля 2021 года), планируется провести четыре старта (по два ATP и WTA), сообщает журналист Жозе Моргадо на своей странице в «Твиттере».

Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» Australian Open начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по 5 часов в день. На тренировках сможет присутствовать только один из членов команды, спарринг-партнёр будет постоянным. За две недели теннисистов пять раз протестируют на коронавирус.

www.sportonline.ua
По материалам: Чемпионат
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Источник: Australian Open — 2021 стартует 8 февраля или не состоится вообще
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