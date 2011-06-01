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Украинский теннисист Поплавский пожизненно отстранён от посещения турниров и участия в них
Украинский теннисист Станислав Поплавский был пожизненно отстранён от занятий спортом после того, как расследование Tennis Integrity Unit (TIU) установило, что он неоднократно участвовал в договорных матчах и кортсайдинге (запрещённой практике, которая заключается в передаче счета на табло с матча третьей стороне для ставок на спорт) в период с 2015 по 2019 годы, сообщает пресс-служба Tennis Integrity Unit (TIU).

Поплавскому, который не поднимался выше 440-го места в рейтинге АТР, 4 декабря 2020 года официально была объявлена пожизненная дисквалификация. Кроме того, он оштрафован на $ 10 тыс. С 1 декабря ему навсегда запрещено играть на турнирах и посещать любые теннисные соревнования, которые проводят ведущие теннисные организации.
www.sportonline.ua
По материалам: Чемпионат
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