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WTA планирует начать сезон 2021 года за пределами Австралии
WTA планирует начать сезон 2021 года за пределами Австралии, сообщает Yahoo Sports Australia. Ранее глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тили подтвердил, что старт Открытого чемпионата Австралии 2021 года перенесён на 8 февраля.

«Мы ожидаем, что Australian Open всё-таки состоится. После прибытия в Австралию игроки должны попасть на карантин, это создаст трудности в январе. Мы надеемся окончательно решить все вопросы на следующей неделе, чтобы начать турниры 4 января», — сказал глава WTA Стив Саймон.

В 2020 году сезон в WTA-туре стартовал с турниров в Брисбене, Шэньчжэне и Окленде, однако сейчас в Китае и Новой Зеландии также введены строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Поэтому WTA готова начать сезон в других странах.

«Думаю, мы можем начать сезон в каком-то хорошем месте, а затем переместимся в Австралию и в целом проведём отличный год», — сказал Саймон.

Глава Федерации тенниса Австралии подтвердил, что Australian Open начнётся 8 февраля
www.sportonline.ua
По материалам: Чемпионат
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Теги: Теннис WTA

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