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Андре Агасси объяснил прекращение сотрудничества с Новаком Джоковичем
Андре Агасси объяснил прекращение сотрудничества с Новаком ДжоковичемВосьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси рассказал о причинах расставания с сербом Новаком Джоковичем. В 2017 году серб пригласил Агасси в качестве тренера — спустя десять месяцев сотрудничества они расстались.

«Я думаю, Новаку Джоковичу были нужны причины, чтобы бороться и переживать о чём-то, — цитирует Агасси Sportskeeda.
-    Не было такого, чтобы он в одночасье потерял свою игру. Ему нужно было проанализировать очень много информации. У него так много навыков, что он даже не думал о теннисе так, как думал я. Но, в конце концов, именно я потребовал прекратить наше сотрудничество. Это послужило для него поводом что-то доказать. Он стал хозяином своей игры и вернулся к истокам.

Именно это и было ему нужно. Если вы следили за его игрой, то заметили, что ему нужно находиться в возбуждённом состоянии на корте. Если он заведён, то лучше концентрируется на игре. Наверное, я задел этого медведя сильнее, чем следовало».
www.sportonline.ua
По материалам: Чемпионат
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