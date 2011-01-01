Андре Агасси объяснил прекращение сотрудничества с Новаком Джоковичем

Вчера, 13:36 131 | Теннис

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси рассказал о причинах расставания с сербом



«Я думаю, Новаку Джоковичу были нужны причины, чтобы бороться и переживать о чём-то, — цитирует Агасси Sportskeeda.

- Не было такого, чтобы он в одночасье потерял свою игру. Ему нужно было проанализировать очень много информации. У него так много навыков, что он даже не думал о теннисе так, как думал я. Но, в конце концов, именно я потребовал прекратить наше сотрудничество. Это послужило для него поводом что-то доказать. Он стал хозяином своей игры и вернулся к истокам.



Именно это и было ему нужно. Если вы следили за его игрой, то заметили, что ему нужно находиться в возбуждённом состоянии на корте. Если он заведён, то лучше концентрируется на игре. Наверное, я задел этого медведя сильнее, чем следовало».

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси рассказал о причинах расставания с сербом Новаком Джоковичем . В 2017 году серб пригласил Агасси в качестве тренера — спустя десять месяцев сотрудничества они расстались.«Я думаю, Новаку Джоковичу были нужны причины, чтобы бороться и переживать о чём-то, — цитирует Агасси Sportskeeda.- Не было такого, чтобы он в одночасье потерял свою игру. Ему нужно было проанализировать очень много информации. У него так много навыков, что он даже не думал о теннисе так, как думал я. Но, в конце концов, именно я потребовал прекратить наше сотрудничество. Это послужило для него поводом что-то доказать. Он стал хозяином своей игры и вернулся к истокам.Именно это и было ему нужно. Если вы следили за его игрой, то заметили, что ему нужно находиться в возбуждённом состоянии на корте. Если он заведён, то лучше концентрируется на игре. Наверное, я задел этого медведя сильнее, чем следовало».

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По материалам: Чемпионат