Названы претенденты на награду ATP «Джентльмен года»

Сегодня, 11:28 0 | Теннис

Пресс-служба ATP опубликовала на официальном сайте тура список игроков, которые по итогам завершившегося сезона претендуют на приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга.



В число номинантов вошли четыре теннисиста: испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.



В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он получал эту награду также в 2010 и 2018 годах. Наибольшее количество раз титул «Джентльмен года» присуждался



Эдберг удостаивался титула «Джентельмен года» в теннисе пять раз — в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 годов.



Обладатель награды станет известен в декабре.



Пресс-служба ATP опубликовала на официальном сайте тура список игроков, которые по итогам завершившегося сезона претендуют на приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга.В число номинантов вошли четыре теннисиста: испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он получал эту награду также в 2010 и 2018 годах. Наибольшее количество раз титул «Джентльмен года» присуждался Роджеру Федереру – 13. Он становился обладателем приза имени Стефана Эдберга с 2004 по 2009 и с 2011 по 2017 год. В этом году Роджер — впервые за 18 лет — не попал в список претендентов на награду.Эдберг удостаивался титула «Джентельмен года» в теннисе пять раз — в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 годов.Обладатель награды станет известен в декабре.

По материалам: Чемпионат