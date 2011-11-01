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Названы претенденты на награду ATP «Джентльмен года»
Названы претенденты на награду ATP «Джентльмен года»Пресс-служба ATP опубликовала на официальном сайте тура список игроков, которые по итогам завершившегося сезона претендуют на приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга.

В число номинантов вошли четыре теннисиста: испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.

В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он получал эту награду также в 2010 и 2018 годах. Наибольшее количество раз титул «Джентльмен года» присуждался Роджеру Федереру – 13. Он становился обладателем приза имени Стефана Эдберга с 2004 по 2009 и с 2011 по 2017 год. В этом году Роджер — впервые за 18 лет — не попал в список претендентов на награду.

Эдберг удостаивался титула «Джентельмен года» в теннисе пять раз — в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 годов.

Обладатель награды станет известен в декабре.

По материалам: Чемпионат
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