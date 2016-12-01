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Муж Серены Уильямс: До встречи с женой я ненавидел теннис
Сооснователь Reddit и муж теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян рассказал об отношении к теннису до знакомства со спортсменкой.

«Я всегда был поклонником спорта, но ненавидел теннис, пока не познакомился с женой и не попытался его понять. Теперь я ценю мир тенниса, понимаю, насколько он сложный и напряжённый.

Работая в мире технологий, мы усердно трудимся. Наивно предполагать, что так делаем только мы, потому что работа профессионального теннисиста, как в физическом плане, так и в моральном, находится на совершенно ином уровне», — цитирует Оганяна Tennis World USA.

Алексис и Серена начали отношения в 2015 году. В сентябре 2017 года у пары родилась дочь Олимпия. Через два месяца после рождения первенца Уильямс и Оганян поженились.
По материалам: Чемпионат
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