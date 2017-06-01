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Элина Свитолина - в топ-10 теннисисток по количеству побед за последние десять лет
Элина Свитолина - в топ-10 теннисисток по количеству побед за последние десять летПервая ракетка Украины Элина Свитолина входит в десятку теннисисток, которые одержали наибольшее количество побед за последние десять лет.

В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч. Таким образом, пятая ракетка мира занимает девятое место в списке.

Лидерами стали чешская теннисистка Петра Квитова и датчанка Каролин Возняцки (по 404). Очень близко к ним расположились немка Анжелика Кербер (395) и румынка Симона Халеп (394).

Элина Свитолина среди представленных теннисисток - самая молодая. Сейчас украинке 26 лет. Всего в топ-10 только двум теннисисткам, кроме Элины, менее 30 лет -  это Каролина Плишкова (28 лет) и Симона Халеп (29 лет). А самая старшая – 39-летняя американка Серена Уильямс.

Топ-10 теннисисток с наибольшим количеством побед за последние десять лет
1. Петра Квитова (Чехия) - 404
2. Каролина Возняцки (Дания) - 404
3. Анжелика Кербер (Германия) - 395
4. Симона Халеп (Румыния) - 394
5. Серена Уильямс (США) - 369
6. Ангешка Радванска (Польша) - 362
7. Плишкова (Чехия) - 321
8. Виктория Азаренко (Беларусь) - 307
9. Элина Свитолина (Украина) - 301
10. Карла Суарес Наварра (Испания) - 292
По материалам: Суспільне Спорт
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