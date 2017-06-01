Элина Свитолина - в топ-10 теннисисток по количеству побед за последние десять лет

Вчера, 14:48 336 | Теннис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в десятку теннисисток, которые одержали наибольшее количество побед за последние десять лет.



В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч. Таким образом, пятая ракетка мира занимает девятое место в списке.



Лидерами стали чешская теннисистка Петра Квитова и датчанка Каролин Возняцки (по 404). Очень близко к ним расположились немка Анжелика Кербер (395) и румынка Симона Халеп (394).



Элина Свитолина среди представленных теннисисток - самая молодая. Сейчас украинке 26 лет. Всего в топ-10 только двум теннисисткам, кроме Элины, менее 30 лет - это Каролина Плишкова (28 лет) и Симона Халеп (29 лет). А самая старшая – 39-летняя американка Серена Уильямс.



Топ-10 теннисисток с наибольшим количеством побед за последние десять лет

1. Петра Квитова (Чехия) - 404

2. Каролина Возняцки (Дания) - 404

3. Анжелика Кербер (Германия) - 395

4. Симона Халеп (Румыния) - 394

5. Серена Уильямс (США) - 369

6. Ангешка Радванска (Польша) - 362

7. Плишкова (Чехия) - 321

8. Виктория Азаренко (Беларусь) - 307

9. Элина Свитолина (Украина) - 301

10. Карла Суарес Наварра (Испания) - 292 Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в десятку теннисисток, которые одержали наибольшее количество побед за последние десять лет.В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч. Таким образом, пятая ракетка мира занимает девятое место в списке.Лидерами стали чешская теннисистка Петра Квитова и датчанка Каролин Возняцки (по 404). Очень близко к ним расположились немка Анжелика Кербер (395) и румынка Симона Халеп (394).Элина Свитолина среди представленных теннисисток - самая молодая. Сейчас украинке 26 лет. Всего в топ-10 только двум теннисисткам, кроме Элины, менее 30 лет - это Каролина Плишкова (28 лет) и Симона Халеп (29 лет). А самая старшая – 39-летняя американка Серена Уильямс.1. Петра Квитова (Чехия) - 4042. Каролина Возняцки (Дания) - 4043. Анжелика Кербер (Германия) - 3954. Симона Халеп (Румыния) - 3945. Серена Уильямс (США) - 3696. Ангешка Радванска (Польша) - 3627. Плишкова (Чехия) - 3218. Виктория Азаренко (Беларусь) - 30710. Карла Суарес Наварра (Испания) - 292

По материалам: Суспільне Спорт