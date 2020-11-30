Рейтинг ATP. Стаховский покинул топ-200

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Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинец Сергей Стаховский потерял две позиции и опустился на 202-ю строчку рейтинга. Илья Марченко по-прежнему занимает 214-е место.



В топ-100 рейтинга все теннисисты сохранили свои позиции. Возглавляет мировую классификацию серб



Рейтинг ATP от 30.11.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470

5 (5).

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4119

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

…

200 (195) – Сергей Стаховский (Украина) – 322

214 (218) – Илья Марченко (Украина) – 263



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 30 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Украинец Сергей Стаховский потерял две позиции и опустился на 202-ю строчку рейтинга. Илья Марченко по-прежнему занимает 214-е место.В топ-100 рейтинга все теннисисты сохранили свои позиции. Возглавляет мировую классификацию серб Новак Джокович с преимуществом в 2180 очков над испанцем Рафаэлем Надалем. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Маттео Берреттини.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Даниил Медведев (Россия) — 84705 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 66306 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 59257 (7). Александр Зверев (Германия) — 55258 (8). Андрей Рублев (Россия) - 41199 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 345510 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075200 (195) – Сергей Стаховский (Украина) – 322214 (218) – Илья Марченко (Украина) – 263