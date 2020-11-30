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Рейтинг ATP. Стаховский покинул топ-200
Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Украинец Сергей Стаховский потерял две позиции и опустился на 202-ю строчку рейтинга. Илья Марченко по-прежнему занимает 214-е место.
 
В топ-100 рейтинга все теннисисты сохранили свои позиции. Возглавляет мировую классификацию серб Новак Джокович с преимуществом в 2180 очков над испанцем Рафаэлем Надалем. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Маттео Берреттини.
 
Рейтинг ATP от 30.11.2020 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Даниил Медведев (Россия) —  8470
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4119
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

200 (195) – Сергей Стаховский (Украина) – 322
214 (218) – Илья Марченко (Украина) – 263

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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