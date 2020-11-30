Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Костюк потеряла одну позицию

Сегодня, 11:17 14 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 30 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Сохранили свои позиции Даяна Ястремская (29-я), Катерина Козлова (106), Катарина Завацкая (118), Леся Цуренко (146) и Ангелина Калинина (162). Один пункт потеряла Марта Костюк и опустила на 99-ю строчку рейтинге.



В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет зачет австралийка Эшли Барти, опережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает первую десятку лучних теннисисток мира белоруска Арина Соболенко.



Рейтинг WTA от 30.11.2020 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 4220

…

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

99 (98). Марта Костюк (Украина) – 767

106 (106). Катерина Козлова (Украина) – 718

118 (118). Катарина Завацкая (Украина) – 638

146 (146). Леся Цуренко (Украина) – 507

162 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 441



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 30 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Сохранили свои позиции Даяна Ястремская (29-я), Катерина Козлова (106), Катарина Завацкая (118), Леся Цуренко (146) и Ангелина Калинина (162). Один пункт потеряла Марта Костюк и опустила на 99-ю строчку рейтинге.В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет зачет австралийка Эшли Барти, опережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает первую десятку лучних теннисисток мира белоруска Арина Соболенко.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 72553 (3). Наоми Осака (Япония) — 57804 (4). София Кенин (США) – 57606 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 52057 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 45558 (8). Петра Квитова (Чехия) – 45169 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 450510 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 4220