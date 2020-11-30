На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Костюк потеряла одну позицию
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Костюк потеряла одну позициюЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 30 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему пятая ракетка мира. Сохранили свои позиции Даяна Ястремская (29-я), Катерина Козлова (106), Катарина Завацкая (118), Леся Цуренко (146) и Ангелина Калинина (162). Один пункт потеряла Марта Костюк и опустила на 99-ю строчку рейтинге.

В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет зачет австралийка Эшли Барти, опережая румынку Симону Халеп на 1462 очка. Замыкает первую десятку лучних теннисисток мира белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 30.11.2020 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 4220

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
99 (98). Марта Костюк (Украина) – 767
106 (106). Катерина Козлова (Украина) – 718
118 (118). Катарина Завацкая (Украина) – 638
146 (146). Леся Цуренко (Украина) – 507
162 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 441

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская и Костюк сохранили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская – 29-е
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Костюк дебютитирует в топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, белоруска Соболенко вернулась в топ-10
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская – 29-е, Костюк поднялась на девять позиций
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская – 29-е
Рейтинг WTA. Элина Свитолина сохранила пятое место
Рейтинг WTA. Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Александр Зверев рассказал, на что ежегодно тратит заработанные деньги
Рейтинг ATP. Стаховский покинул топ-200
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Костюк потеряла одну позицию
Бенчич — о Федерере: У него всегда всё под контролем
Маррей: Надаль морально сильнее Джоковича

Последние новости спорта

14:01

Елена Пидгрушная: Результатом спринта довольна 39 | Биатлон

13:28

Майк Тайсон: Конечно же я немного «курнул» перед боем с Роем Джонсом… 73 | Бокс

13:15

Дэйна Уайт в восторге от Майка Тайсона в бою с Роем Джонсом 88 | Бокс

13:03

Майк Тайсон сделал заявление после боя с Роем Джонсом-младшим 106 | Бокс

12:39

Фрэнк Уоррен: Дюбуа в бою с Джойсом получил перелом орбитальной кости 117 | Бокс

12:19

Дэвид Хэй: Дюбуа не готов побить Усика 136 | Бокс

11:55

Дэвид Хэй разочарован капитуляцией Дюбуа в бою с Джойсом 157 | Бокс

11:45

Александр Зверев рассказал, на что ежегодно тратит заработанные деньги 170 | Теннис

11:28

Рейтинг ATP. Стаховский покинул топ-200 166 | Теннис

11:17

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Костюк потеряла одну позицию 179 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Майк Тайсон vs Рой Джонс: дуэль взглядов (Видео)

Выхрист победил Соколовски по очкам (Видео боя)

Майк Тайсон на День благодарения съел ухо Роя Джонса (Видео)

Забавные моменты Итогового турнира ATP-2020 (Видео)

Как Медведев обыграл топ-тройку мирового рейтинга на Итоговом турнире ATP (Видео)

ATP Finals. Медведев обыграл Тима: обзор финального матча: видео

ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео)



Топ-новости недели

Украинские «художницы» выиграли шесть медалей на домашнем чемпионате Европы
Формула 1. Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Виктор Выхрист победил Камила Соколовски
ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале
Украинцы завоевали одну бронзу на чемпионате Европы по дзюдо в Праге


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2020 (605)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов видео-теннис Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги