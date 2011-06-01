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Винус Уильямс рассказала, почему перестала проводить совместные тренировки с Сереной
Винус Уильямс рассказала, почему перестала проводить совместные тренировки с СеренойАмериканская теннисистка Винус Уильямс рассказала, почему больше не тренируется вместе с сестрой Сереной.

«Это случилось очень много лет назад. Причина? Мы предпочитаем работать над разными вещами. Если бы мы продолжили тренироваться вместе, эффективность бы значительно понизилась.

Серена делает упор на удары с задней линии, тогда как у меня в приоритете другие вещи. Если же мы всё-таки тренируемся на одном корте, то очень долго договариваемся о деталях. Такое случается редко, но всё же эти тренировки всегда получаются крутыми», — цитирует Винус Yahoo! Sports.

40-летняя Винус в настоящее время является 78-й ракеткой мира. В 2020 году она выиграла лишь 1 матч из 9 проведённых на официальном уровне.

39-летняя Серена — 11-й номер рейтинга WTA. В завершившемся сезоне она провела 22 матча, в которых одержала 17 побед.

По материалам: Чемпионат
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