София Кенин – лидер сезона 2020 по призовым, Свитолина – 27-я

Сегодня, 09:10 219 | Теннис

Четвёртая ракетка мира из США Софья Кенин стала лидером среди женщин по призовым по итогам завершившегося сезона, заработав $ 4 302 970. Второй стала японка Наоми Осака, третьей — Ига Свёнтек из Польши.



В десятку попали представительницы Беларуси Виктория Азаренко (4-я) и Арина Соболенко (9).



Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина – 27-я с сумой призовых $ 625 299.



Призовые за 2020 год. WTA



1. София Кенин (США) — $ 4 302 970

2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755

3. Ига Свёнтек (Польша) — $ 2 261 213

4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072

6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890

7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967

8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956

9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684

10. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558

11. Серена Уильямс (США) — $ 1 091 151

12 Эшли Барти (Австралия) — $ 1 078 902

15. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 888 916

27. Элина Свитолина (Украина) — $ 625 299 Четвёртая ракетка мира из США Софья Кенин стала лидером среди женщин по призовым по итогам завершившегося сезона, заработав $ 4 302 970. Второй стала японка Наоми Осака, третьей — Ига Свёнтек из Польши.В десятку попали представительницы Беларуси Виктория Азаренко (4-я) и Арина Соболенко (9).Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина – 27-я с сумой призовых $ 625 299.1. София Кенин (США) — $ 4 302 9702. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 7553. Ига Свёнтек (Польша) — $ 2 261 2134. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 7835. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 0726. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 8907. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 9678. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 9569. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 68410. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 55811. Серена Уильямс (США) — $ 1 091 15112 Эшли Барти (Австралия) — $ 1 078 90215. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 888 916

По материалам: Чемпионат