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София Кенин – лидер сезона 2020 по призовым, Свитолина – 27-я
София Кенин – лидер сезона-2020 по призовым, Свитолина – 27-яЧетвёртая ракетка мира из США Софья Кенин стала лидером среди женщин по призовым по итогам завершившегося сезона, заработав $ 4 302 970. Второй стала японка Наоми Осака, третьей — Ига Свёнтек из Польши.

В десятку попали представительницы Беларуси Виктория Азаренко (4-я) и Арина Соболенко (9).

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина – 27-я с сумой призовых $ 625 299.

Призовые за 2020 год. WTA

1. София Кенин (США) — $ 4 302 970
2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755
3. Ига Свёнтек (Польша) — $ 2 261 213
4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072
6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890
7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967
8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956
9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684
10. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558
11. Серена Уильямс (США) — $ 1 091 151
12 Эшли Барти (Австралия) — $ 1 078 902
15. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 888 916
27. Элина Свитолина (Украина) — $ 625 299
По материалам: Чемпионат
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