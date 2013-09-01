Костюк и Цуренко попали в заявку квалификации турнира ITF в Дубае

Вчера, 16:49 244 | Теннис

Вчера был опубликован заявочный список на турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н, который пройдёт в Дубае 7-13 декабря.



Марта Костюк (№98 WTA) и Леся Цуренко (№146 WTA) могут сыграть в квалификации, однако у Костюк есть большие шансы на попадание в основную сетку, так как она находится на первом месте в квалификационном списке.



Еще одна украинская теннисистка Ангелина Калинина (№162 WTA) занимает шестую позицию в альтернативном листе на попадание в отборочную сетку турнира.

Вчера был опубликован заявочный список на турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н, который пройдёт в Дубае 7-13 декабря.(№98 WTA) и(№146 WTA) могут сыграть в квалификации, однако у Костюк есть большие шансы на попадание в основную сетку, так как она находится на первом месте в квалификационном списке.Еще одна украинская теннисистка(№162 WTA) занимает шестую позицию в альтернативном листе на попадание в отборочную сетку турнира.

По материалам: Большой теннис Украины