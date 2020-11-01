Даниил Медведев: До первой строчки ещё далеко

Вчера, 16:53 272 | Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своём положении в



«До первой строчки далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, надо провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает и 8000 очков, а иногда и 12 тысяч мало. Всё зависит от меня, чем больше для меня будет таких турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. Но с Рафой, Роджером и Новаком это очень тяжело, но буду стараться», — цитирует Медведева ТАСС.



Даниил Медведев завершил сезон на четвёртой строчке рейтинга АТР, набрав 8470 очков.



Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, после чего завоевал титул на Итоговом чемпионате АТР. Российский теннисист в финале соревнований победил австрийца Доминика Тима со счётом Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своём положении в рейтинге АТР «До первой строчки далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, надо провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает и 8000 очков, а иногда и 12 тысяч мало. Всё зависит от меня, чем больше для меня будет таких турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. Но с Рафой, Роджером и Новаком это очень тяжело, но буду стараться», — цитирует Медведева ТАСС.Даниил Медведев завершил сезон на четвёртой строчке рейтинга АТР, набрав 8470 очков.Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, после чего завоевал титул на Итоговом чемпионате АТР. Российский теннисист в финале соревнований победил австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

По материалам: Чемпионат