Рейтинг ATP. Медведев укрепился на четвертом месте, Стаховский потерял пять позиций

Вчера, 10:00 253 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Российский теннисист Даниил Медведев, после



Все остальные теннисисты в топ-10 также остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб



Украинец Сергей Стаховский потерял пять позиций и теперь замыкает Топ-200. Илья Марченко поднялся на четыре пункта с 218-й строчки на 214-ю.



Рейтинг ATP от 23.11.2020 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470

5 (5).

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4119

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

…

200 (195) – Сергей Стаховский (Украина) – 322

214 (218) – Илья Марченко (Украина) – 263



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 23 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Российский теннисист Даниил Медведев, после победы на Итоговом турнире ATP в Лондоне, укрепился на четвертом месте, сократив отставание от третьей ракетки мира австрийца Доминика Тима с 2155 очков до 655.Все остальные теннисисты в топ-10 также остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 2180 очков над испанцем Рафаэлем Надалем. Замыкает десятку сильнейших теннисистов итальянец Маттео Берреттини.Украинец Сергей Стаховский потерял пять позиций и теперь замыкает Топ-200. Илья Марченко поднялся на четыре пункта с 218-й строчки на 214-ю.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Даниил Медведев (Россия) — 84705 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 66306 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 59257 (7). Александр Зверев (Германия) — 55258 (8). Андрей Рублев (Россия) - 41199 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 345510 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075200 (195) – Сергей Стаховский (Украина) – 322214 (218) – Илья Марченко (Украина) – 263