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Рейтинг ATP. Медведев укрепился на четвертом месте, Стаховский потерял пять позиций
Рейтинг ATP. Медведев укрепился на четвертом месте, Стаховский потерял пять позицийМужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Российский теннисист Даниил Медведев, после победына Итоговом турнире ATP в Лондоне, укрепился на четвертом месте, сократив отставание от третьей ракетки мира австрийца Доминика Тима с 2155 очков до 655.

Все остальные теннисисты в топ-10 также остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается серб Новак Джокович с преимуществом в 2180 очков над испанцем Рафаэлем Надалем.  Замыкает десятку сильнейших теннисистов итальянец Маттео Берреттини.
 
Украинец Сергей Стаховский потерял пять позиций и теперь замыкает Топ-200. Илья Марченко поднялся на четыре пункта с 218-й строчки на 214-ю.
 
Рейтинг ATP от 23.11.2020 г. 
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Даниил Медведев (Россия) —  8470
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4119
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

200 (195) – Сергей Стаховский (Украина) – 322
214 (218) – Илья Марченко (Украина) – 263

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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