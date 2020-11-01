Даниил Медведев: Никогда не поверил бы, что могу выиграть Итоговый без единого поражения

Вчера, 09:26 245 | Теннис





«В последних двух матчах я показал невероятный уровень тенниса. Думаю, это даст сильный толчок моей дальнейшей карьере приводит слова Медведева пресс-служба ATP Finals. - Доминик играл потрясающе, но я смог победить. Это лучшая победа в моей жизни. Не в плане титула, а по тому, как складывался матч. Очень сложно обыграть Доминика, когда он так играет. Думаю, ему даже нравится стиль моей игры, так что мне пришлось нелегко в психологическом плане. Сейчас я самый счастливый человек в мире.



Я знал, на что способен, но никогда не поверил бы, что могу выиграть Итоговый без единого поражения. Это подарит мне уверенность на будущие турниры "Большого шлема". Надеюсь, я продолжу двигаться в этом направлении».



Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу на Итоговом турнире ATP в Лондоне.«В последних двух матчах я показал невероятный уровень тенниса. Думаю, это даст сильный толчок моей дальнейшей карьере приводит слова Медведева пресс-служба ATP Finals. - Доминик играл потрясающе, но я смог победить. Это лучшая победа в моей жизни. Не в плане титула, а по тому, как складывался матч. Очень сложно обыграть Доминика, когда он так играет. Думаю, ему даже нравится стиль моей игры, так что мне пришлось нелегко в психологическом плане. Сейчас я самый счастливый человек в мире.Я знал, на что способен, но никогда не поверил бы, что могу выиграть Итоговый без единого поражения. Это подарит мне уверенность на будущие турниры "Большого шлема". Надеюсь, я продолжу двигаться в этом направлении».