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Даниил Медведев стал первым игроком в истории, победившим всю Топ-3 на одном Итоговом
Медведев стал первым игроком в истории, победившим всю Топ-3 на одном ИтоговомРоссийский теннисист Даниил Медведев стал первым игроком в истории, которому удалось одолеть всех участников Топ-3 на Итоговом турнире сезона.

На групповом этапе Даниил переиграл первую ракетку мира Новака Джоковича, в полуфинале - второго номера рейтинга Рафаэля Надаля, а в финале оказался сильнее Доминика Тима, находящегося на третьем месте мировой классификации.

В последний раз на каком-либо из соревнований АТР победить всех участников Топ-3 удавалось Давиду Налбандяну в 2007 году в Мадриде и Новаку Джоковичу в том же сезоне в Монреале.
По материалам: GoTennis.ru
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