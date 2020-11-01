Даниил Медведев стал первым игроком в истории, победившим всю Топ-3 на одном Итоговом

Вчера, 09:15 212 | Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым игроком в истории, которому удалось одолеть всех участников Топ-3 на Итоговом турнире сезона.



На групповом этапе Даниил переиграл первую ракетку мира Новака Джоковича, в полуфинале - второго номера рейтинга Рафаэля Надаля, а в финале оказался сильнее Доминика Тима, находящегося на третьем месте мировой классификации.



В последний раз на каком-либо из соревнований АТР победить всех участников Топ-3 удавалось Давиду Налбандяну в 2007 году в Мадриде и Новаку Джоковичу в том же сезоне в Монреале.

Российский теннисистстал первым игроком в истории, которому удалось одолеть всех участников Топ-3 на Итоговом турнире сезона.На групповом этапе Даниил переиграл первую ракетку мира, в полуфинале - второго номера рейтинга, а в финале оказался сильнее, находящегося на третьем месте мировой классификации.В последний раз на каком-либо из соревнований АТР победить всех участников Топ-3 удавалось Давиду Налбандяну в 2007 году в Мадриде и Новаку Джоковичу в том же сезоне в Монреале.