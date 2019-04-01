Тим о поражении от Медведева: Есть только один удар, о котором жалею

Вчера, 09:04 245 | Теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал



«Думаю, хорошо, что сегодня встретились два парня в отличной форме. Все три сета это был отличный уровень, — приводятся слова Тима на официальном сайте ATP. - На самом деле есть только один удар, о котором я очень жалею, — это при счёте 2:1 на тай-брейке, когда я сделал отличный приём, а затем нанёс глупый удар. Но кроме этого, я не могу ни о чём особо сожалеть.



В этом турнире так сложно выиграть или хорошо сыграть. Каждый матч на грани. Вчера был на грани. Сегодня был на грани. Могу только сказать, что Медведев молодец, и на сегодня всё».



ATP Finals. Медведев обыграл Тима: обзор финального матча: видео Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP в Лондоне.«Думаю, хорошо, что сегодня встретились два парня в отличной форме. Все три сета это был отличный уровень, — приводятся слова Тима на официальном сайте ATP. - На самом деле есть только один удар, о котором я очень жалею, — это при счёте 2:1 на тай-брейке, когда я сделал отличный приём, а затем нанёс глупый удар. Но кроме этого, я не могу ни о чём особо сожалеть.В этом турнире так сложно выиграть или хорошо сыграть. Каждый матч на грани. Вчера был на грани. Сегодня был на грани. Могу только сказать, что Медведев молодец, и на сегодня всё».

По материалам: Чемпионат