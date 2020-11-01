ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале

В Лондоне (Великобритания) на



Четвертая ракетка мира, 34-летний россиянин Даниил Медведев в трех партиях обыграл третьего номера мирового рейтинга, 27-летнего австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6(2), 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. Медведев выполнил 12 эйсов и допустил три двойные ошибки, а Тим шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается австриец – 3:2.



Медведев впервые в карьере стал победителем



Титул, завоёванный на турнире Nitto ATP Finals, стал для Медведева девятым в карьере и принес ему 1500 рейтинговых очков и $1,564,000 призовых.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Финал

Даниил Медведев (Россия, 4) – Доминик Тим Тим (Австрия) – 4:6, 7:6(2), 6:4

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Четвертая ракетка мира, 34-летний россиянинв трех партиях обыграл третьего номера мирового рейтинга, 27-летнего австрийцасо счетом 4:6, 7:6(2), 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. Медведев выполнил 12 эйсов и допустил три двойные ошибки, а Тим шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается австриец – 3:2.Медведев впервые в карьере стал победителем Итогового чемпионата ATP . Отметим, что россиянин победил во всех матчах.Титул, завоёванный на турнире Nitto ATP Finals, стал для Медведева девятым в карьере и принес ему 1500 рейтинговых очков и $1,564,000 призовых.Даниил Медведев (Россия, 4) – Доминик Тим Тим (Австрия) – 4:6, 7:6(2), 6:4