ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео)

Вчера, 22:06 102 | Теннис / Видео





Голландец Уэсли Коолхоф со своим напарником Николой Мектичем из Хорватии стали чемпионами турнира. В финальном матче они обыграли австрийца Юргена Мельцера и француза Эдуарда Роже-Васслена со счетом

Данный титул стал для Коолхофа шестым за карьеру, для Мектича - восьмым, принеся им 1300 рейтинговых очков и $254,500 призовых.



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в парном разряде состоялся финальный матч.Голландецсо своим напарникомиз Хорватии стали чемпионами турнира. В финальном матче они обыграли австрийцаи французасо счетом 6:2, 3:6, 10:5 Данный титул стал для Коолхофа шестым за карьеру, для Мектича - восьмым, принеся им 1300 рейтинговых очков и $254,500 призовых.