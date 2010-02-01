Федерация тенниса Австралии прокомментировала информацию о переносе Australian Open — 2021

Вчера, 10:50 450 | Теннис

Федерация тенниса Австралии опровергла информацию о возможном переносе Australian Open — 2021. Ранее появлялись сведения, согласно которым турнир из-за пандемии коронавируса могут перенести с января на февраль, март или апрель следующего года.



«Это просто спекуляции. Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительством штата Виктория и обязуемся обновлять информацию незамедлительно. На данный момент никаких обновлений нет», — приводит слова сотрудника федерации тенниса Австралии Reuters.



Ранее сообщалось, что некоторые теннисисты могут бойкотировать соревнования в Австралии из-за жёсткий ограничений, связанных с COVID-19.



Отметим, что, согласно имеющейся на сегодняшний день информации, Открытый чемпионат Австралии по теннису должен пройти с 18 по 31 января 2021 года.

По материалам: Чемпионат