Медведев поделился ожиданиями от встречи с Тимом в финале Итогового чемпионата АТР

Вчера, 10:44 436 | Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с австрийцем Домиником Тимом на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.



«Дальше - матч с Тимом. Доминик сейчас показывает отличный теннис. На US Open проиграл ему, но сидел после матча и думал: "Я же хорошо играл сегодня..." Ему удалось победить и взять первый титул "Шлема". Я потренировался с ним на местном центральном корте - были хорошие удары и высокий уровень игры. Я сразу сказал тренеру, что Тим далёко пройдёт. Не знал, что Доминик сказал своему тренеру, но посмотрим, кто будет победителем», - цитирует Медведева официальный сайт ATP.



Напомним, в полуфинале турнира Медведев



Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с австрийцем Домиником Тимом на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.«Дальше - матч с Тимом. Доминик сейчас показывает отличный теннис. На US Open проиграл ему, но сидел после матча и думал: "Я же хорошо играл сегодня..." Ему удалось победить и взять первый титул "Шлема". Я потренировался с ним на местном центральном корте - были хорошие удары и высокий уровень игры. Я сразу сказал тренеру, что Тим далёко пройдёт. Не знал, что Доминик сказал своему тренеру, но посмотрим, кто будет победителем», - цитирует Медведева официальный сайт ATP.Напомним, в полуфинале турнира Медведев одержал победу н ад испанцем Рафаэлем Надалем.