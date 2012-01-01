Медведев: Я заулыбался, когда в конце матча Надаль попал в сетку

Вчера, 10:23 420 | Теннис



Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в полуфинале



«До счёта 4/5 во втором сете мне казалось, что всё идёт хорошо, но при этом мне не хватает какого-то рывка, - цитирует Медведева ATP. - Наконец-то я сделал брейк, и сразу появилось приятное ощущение - всё складывается! Не скажу, что после этого гейма я начал играть идеально, но точно стал лучше чувствовать игру и видеть, когда бить под бэкхенд.



Сегодня Рафа резал медленнее, чем обычно, и сделал всего два виннерса. Также мне удавалось действовать разнообразно - иногда бить под форхенд, я чувствовал, что это работает. В общем, игра пошла лучше. Третьим сетом и тай-брейком я очень доволен.



Не скажу, что победа базируется на каком-то одном качестве - так Рафу не победишь. Сегодня отлично работали и бэкхенд, и форхенд. Надаль всегда готов бороться - нужно, чтобы хватало мотивации и не было выплесков эмоций. В самом конце Надаль попал в сетку, а я подумал: "Если сейчас отлетит в корт, мы ещё так долго играть будем..." С Рафой всегда так. Хорошо, что мяч не попал в корт - я поэтому улыбался».



Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником Итогового турнира ATP в Лондоне, выигравшим все три матча группового этапа.



Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником Итогового турнира ATP в Лондоне, выигравшим все три матча группового этапа.



«Крутои? матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра», — написал Медведев в своём

Медведев: Я заулыбался, когда в конце матча Надаль попал в сеткуРоссийский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP «До счёта 4/5 во втором сете мне казалось, что всё идёт хорошо, но при этом мне не хватает какого-то рывка, - цитирует Медведева ATP. - Наконец-то я сделал брейк, и сразу появилось приятное ощущение - всё складывается! Не скажу, что после этого гейма я начал играть идеально, но точно стал лучше чувствовать игру и видеть, когда бить под бэкхенд.Сегодня Рафа резал медленнее, чем обычно, и сделал всего два виннерса. Также мне удавалось действовать разнообразно - иногда бить под форхенд, я чувствовал, что это работает. В общем, игра пошла лучше. Третьим сетом и тай-брейком я очень доволен.Не скажу, что победа базируется на каком-то одном качестве - так Рафу не победишь. Сегодня отлично работали и бэкхенд, и форхенд. Надаль всегда готов бороться - нужно, чтобы хватало мотивации и не было выплесков эмоций. В самом конце Надаль попал в сетку, а я подумал: "Если сейчас отлетит в корт, мы ещё так долго играть будем..." С Рафой всегда так. Хорошо, что мяч не попал в корт - я поэтому улыбался».Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником Итогового турнира ATP в Лондоне, выигравшим все три матча группового этапа.Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником Итогового турнира ATP в Лондоне, выигравшим все три матча группового этапа.«Крутои? матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра», — написал Медведев в своём «Инстаграме»