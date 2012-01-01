На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Медведев: Я заулыбался, когда в конце матча Надаль попал в сетку
Медведев: Я заулыбался, когда в конце матча Надаль попал в сетку
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP.

«До счёта 4/5 во втором сете мне казалось, что всё идёт хорошо, но при этом мне не хватает какого-то рывка, - цитирует Медведева ATP. - Наконец-то я сделал брейк, и сразу появилось приятное ощущение - всё складывается! Не скажу, что после этого гейма я начал играть идеально, но точно стал лучше чувствовать игру и видеть, когда бить под бэкхенд.

Сегодня Рафа резал медленнее, чем обычно, и сделал всего два виннерса. Также мне удавалось действовать разнообразно - иногда бить под форхенд, я чувствовал, что это работает. В общем, игра пошла лучше. Третьим сетом и тай-брейком я очень доволен.

Не скажу, что победа базируется на каком-то одном качестве - так Рафу не победишь. Сегодня отлично работали и бэкхенд, и форхенд. Надаль всегда готов бороться - нужно, чтобы хватало мотивации и не было выплесков эмоций. В самом конце Надаль попал в сетку, а я подумал: "Если сейчас отлетит в корт, мы ещё так долго играть будем..." С Рафой всегда так. Хорошо, что мяч не попал в корт - я поэтому улыбался».

Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником Итогового турнира ATP в Лондоне, выигравшим все три матча группового этапа.

Медведев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля. Также Медведев стал единственным участником Итогового турнира ATP в Лондоне, выигравшим все три матча группового этапа.

«Крутои? матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра», — написал Медведев в своём «Инстаграме».
Медведев: Я заулыбался, когда в конце матча Надаль попал в сетку
По материалам: GoTennis.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Надаль: Медведев — молодец, отлично играет
Даниил Медведев: Для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым
Даниил Медведев: Хочу одержать свою первую победу над Надалем
Медведев о победе над Зверевым: Я знал, что сегодня могу продемонстрировать хорошую игру
Медведев — о поражении в финале US Open: Я и в 70 лет буду помнить этот матч
Медведев — о матче с Надалем в финале «Мастерса» в Монреале: меня не запугать
Дель Потро: Я зол, что упустил шанс выйти в финал
Надаль: «Сегодня я играл не так, как обычно играю против Федерера»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале
Директор Austalian Open поделился свежей информацией о проведении турнира
ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео)
ATP Finals. Уэсли Коолхоф и Никола Мектич – чемпионы в паре
Федерация тенниса Австралии прокомментировала информацию о переносе Australian Open — 2021

Последние новости спорта

23:02

ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале 228 | Теннис / Главные новости спорта

22:37

УХЛ. 10-й тур. «Мариуполь» дома обыграл «Белый Барс» (+Видео) 216 | Хоккей

22:24

Директор Austalian Open поделился свежей информацией о проведении турнира 217 | Теннис

22:06

ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео) 213 | Теннис / Видео

21:55

ATP Finals. Уэсли Коолхоф и Никола Мектич – чемпионы в паре 234 | Теннис

16:36

УХЛ. 10-й тур. «Краматорск» взял реванш у «Сокола» во втором матче за три дня 403 | Хоккей

13:08

Уайт высмеял правила боя Тайсон — Джонс 588 | Бокс

12:43

Украинцы завоевали одну бронзу на чемпионате Европы по дзюдо в Праге 503 | Единоборства / Главные новости спорта

11:29

Украинские танцоры Назарова и Никитин - шестые на Гран-при в Москве 437 | Фигурное катание

10:50

Федерация тенниса Австралии прокомментировала информацию о переносе Australian Open — 2021 475 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео)

ATP Finals. Медведев обыграл Надаля, Тим победил Джоковича: обзор матчей 1/2 финала: видео

ATP Finals. Победа Тима над Джоковичем: обзор матча 1/2 финала: видео

ATP Finals. Джокович победил Зверева, Медведев обыграл Шварцмана: обзор матчей группового этапа: видео

ATP Finals. Победа Надаля над Циципасом и поражение Тима от Рублёва: обзор матчей группового этапа: видео

ATP Finals. Медведев обыграл Джоковича, Зверев победил Шварцмана: обзор матчей группового этапа: видео

ATP Finals. Тим обыграл Надаля, Циципас победил Рублёва: обзор матчей группового этапа: видео



Топ-новости недели

ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале
Украинцы завоевали одну бронзу на чемпионате Европы по дзюдо в Праге
Украинцы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по велотреку (+Видео)
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом мира
Теренс Кроуфорд досрочно остановил Келла Брука (+видео нокаута)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2020 (436)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов видео-теннис Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги