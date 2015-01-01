Надаль: Медведев — молодец, отлично играет

Вчера, 10:07 334 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё



«Подсел ли я к концу матча физически? Нет. В начале игры соперник был лучше меня. Я с трудом удерживал подачу, но потом сыграл качественно, сделал брейк и довёл сет до победы, — приводит слова Надаля пресс-служба Итогового турнира АТР. -

Во втором сете случилась та же история, но к концу партии я уже играл чуть лучше Медведева. А при счёте 5:4 он провёл хороший гейм, а я – нет. Мой гейм был плохим. Вот и всё. Но у меня была отличная возможность, которую я, к сожалению, упустил.



А Даниил Медведев — большой молодец, отлично играет. Желаю ему всего наилучшего».



Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение в полуфинальном матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире АТР.«Подсел ли я к концу матча физически? Нет. В начале игры соперник был лучше меня. Я с трудом удерживал подачу, но потом сыграл качественно, сделал брейк и довёл сет до победы, — приводит слова Надаля пресс-служба Итогового турнира АТР. -Во втором сете случилась та же история, но к концу партии я уже играл чуть лучше Медведева. А при счёте 5:4 он провёл хороший гейм, а я – нет. Мой гейм был плохим. Вот и всё. Но у меня была отличная возможность, которую я, к сожалению, упустил.А Даниил Медведев — большой молодец, отлично играет. Желаю ему всего наилучшего».

По материалам: Чемпионат