ATP Finals. Медведев обыграл Надаля, Тим победил Джоковича: обзор матчей 1/2 финала: видео

Вчера, 10:00 459 | Теннис / Видео





Австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) обыграл представителя Сербии Новака Джоковича (№1 ATP) со счетом

Теннисисты играли 2 часа 55 минут. Тим второй год подряд стал участником финала Итогового турнира ATP.



Российский теннисист Даниил Медведев (№4 ATP) победил испанца Рафаэля Надаля (№2 ATP) со счетом



Финальный матч состоится в воскресенье, 22 ноября.



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals прошли полуфинальные матчи.Австрийский теннисист(№3 ATP) обыграл представителя Сербии(№1 ATP) со счетом 7:5, 6:7(10), 7:6(5) Теннисисты играли 2 часа 55 минут. Тим второй год подряд стал участником финала Итогового турнира ATP.Российский теннисист(№4 ATP) победил испанца(№2 ATP) со счетом 3:6, 7:6(4), 6:3 . Матч продолжался 2 часа 36 минут. Это первая победа россиянина в четырех встречах с Надалем.Финальный матч состоится в воскресенье, 22 ноября.