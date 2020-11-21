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ATP Finals. Победа Тима над Джоковичем: обзор матча 1/2 финала: видео
В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals  состоялся первый полуфинальный матч.

Австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) обыграл представителя Сербии Новака Джоковича (№1 ATP) со счетом 7:5, 6:7(10), 7:6(5). Теннисисты играли 2 часа 55 минут.
Отметим, что Тим второй год подряд стал участником финала Итогового турнира ATP.

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