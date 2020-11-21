ATP Finals. Победа Тима над Джоковичем: обзор матча 1/2 финала: видео

21-11-2020, 20:49 442 | Теннис / Видео





Австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) обыграл представителя Сербии Новака Джоковича (№1 ATP) со счетом

Отметим, что Тим второй год подряд стал участником финала Итогового турнира ATP.



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals состоялся первый полуфинальный матч.Австрийский теннисист(№3 ATP) обыграл представителя Сербии(№1 ATP) со счетом 7:5, 6:7(10), 7:6(5) . Теннисисты играли 2 часа 55 минут.Отметим, что Тим второй год подряд стал участником финала Итогового турнира ATP.