Тим — о победе над Джоковичем: Это была психологическая битва

21-11-2020, 20:41 584 | Теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим в эфире Eurosport 1 прокомментировал победу над сербом



Доминик Тим: «Это была настоящая психологическая битва. Нервничал на тай-брейке во втором сете. Играть с такой легендой — нечто особенное. После титула в Нью Йорке думал, что буду более спокоен, но ошибся. Нервничал, как и прежде. Лучшие теннисисты мира играют друг с другом. Я очень счастлив. Жду финала. Сделаю всё, что смогу, чтобы выиграть титул».



В финале Тим сыграет с победителем второй полуфинальной игры, в которой встретятся россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Рафаэль Надаль.



Сегодняшняя победа Доминика над сербским теннисистом означает, что на Итоговом турнире будет новый чемпион. Все победители прошлых лет уже сошли с дистанции — Стефанос Циципас, Александр Зверев и Новак Джокович. Ни Тим, ни Надаль, ни Медведев ни разу на этом турнире не побеждали.

Австрийский теннисист Доминик Тим в эфире Eurosport 1 прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне.Доминик Тим: «Это была настоящая психологическая битва. Нервничал на тай-брейке во втором сете. Играть с такой легендой — нечто особенное. После титула в Нью Йорке думал, что буду более спокоен, но ошибся. Нервничал, как и прежде. Лучшие теннисисты мира играют друг с другом. Я очень счастлив. Жду финала. Сделаю всё, что смогу, чтобы выиграть титул».В финале Тим сыграет с победителем второй полуфинальной игры, в которой встретятся россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Рафаэль Надаль.Сегодняшняя победа Доминика над сербским теннисистом означает, что на Итоговом турнире будет новый чемпион. Все победители прошлых лет уже сошли с дистанции — Стефанос Циципас, Александр Зверев и Новак Джокович. Ни Тим, ни Надаль, ни Медведев ни разу на этом турнире не побеждали.

По материалам: Чемпионат