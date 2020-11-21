ATP Finals. Тим обыграл Джоковича и стал первым финалистом

21-11-2020, 19:20 635 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Прошлогодний финалист турнира 27-летний австриец Доминик Тим, занимающий в мировом рейтинге третье место, нанес поражение первой ракетке мира 33-летнему сербу Новаку Джоковичу со счетом 7:5, 6:7(10), 7:6(5).



Поединок продолжался 2 часа 55 минут. За это время Тим сделал один брейк из двух возможных, а Джокович не сумел использовать ни одного шанса из трех взять подачу соперника. На счету Доминика 12 эйсов и пять двойных ошибок. Новак на подаче не ошибался и пять раз подал навылет. Отметим, что австриец совершил камбэк на тай-брейке решающего сета, отыгравшись со счёта 0-4.

В их личном противостоянии лидером остается серб – 7:5.



Соперником Тима по финалу станет или испанец Рафаэль Надаль, или россиянин Даниил Медведев.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

1/2 финала

Доминик Тим (Австрия) – Новак Джокович (Сербия, 1) - 7:5, 6:7(10), 7:6(5) В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Прошлогодний финалист турнира 27-летний австриец, занимающий в мировом рейтинге третье место, нанес поражение первой ракетке мира 33-летнему сербусо счетом 7:5, 6:7(10), 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 55 минут. За это время Тим сделал один брейк из двух возможных, а Джокович не сумел использовать ни одного шанса из трех взять подачу соперника. На счету Доминика 12 эйсов и пять двойных ошибок. Новак на подаче не ошибался и пять раз подал навылет. Отметим, что австриец совершил камбэк на тай-брейке решающего сета, отыгравшись со счёта 0-4.В их личном противостоянии лидером остается серб – 7:5.Соперником Тима по финалу станет или испанец Рафаэль Надаль, или россиянин Даниил Медведев.Доминик Тим (Австрия) – Новак Джокович (Сербия, 1) - 7:5, 6:7(10), 7:6(5)