Джокович: Все последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер

21-11-2020, 18:23 521 | Теннис

Сербский теннисист первая ракетка мира



«Все наши последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер, марафон, — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований. - Для примера можно взять пятисетовик в финале Australian Open 2020. Впереди очередной матч с Домиником, и я в ожидании тяжелейшей встречи.



Доминик в прекрасной форме, ему нравится играть в Лондоне. Не стоит забывать прошлогодний турнир, где он дошёл до финала, обыграв меня и Федерера на пути».



В параллельном полуфинале турнира встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель России Даниил Медведев.

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира АТР, в котором его соперником будет австриец Доминик Тим.«Все наши последние матчи с Тимом превращались в какой-то триллер, марафон, — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований. - Для примера можно взять пятисетовик в финале Australian Open 2020. Впереди очередной матч с Домиником, и я в ожидании тяжелейшей встречи.Доминик в прекрасной форме, ему нравится играть в Лондоне. Не стоит забывать прошлогодний турнир, где он дошёл до финала, обыграв меня и Федерера на пути».В параллельном полуфинале турнира встретятся испанец Рафаэль Надаль и представитель России Даниил Медведев.

По материалам: Чемпионат