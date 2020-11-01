Даниил Медведев: Для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым

Сегодня, 09:45 0 | Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал третью победу на Итоговом чемпионате АТР. В заключительном матче в группе «Токио» Медведев нанёс поражение дебютанту соревнований аргентинцу Диего Шварцману со счётом



«Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах. Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня я подавал очень хорошо, так что это мне очень помогло на протяжении всего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.



В полуфинале Медведев, досрочно вышедший в полуфинал с первого места в группе, сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, ставшим вторым в группе «Лондон».



«Мне нравится, как играют все теннисисты большой тройки. Когда был маленьким и только начал держать ракетку и интересоваться теннисом, я начал смотреть турниры «Большого шлема». Сначала всё выигрывал Роджер, затем пришёл Рафа и начал свой путь, а затем был Новак. Мне очень приятно играть против них всех, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — сказал Медведев. Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал третью победу на Итоговом чемпионате АТР. В заключительном матче в группе «Токио» Медведев нанёс поражение дебютанту соревнований аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:3 «Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах. Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня я подавал очень хорошо, так что это мне очень помогло на протяжении всего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.В полуфинале Медведев, досрочно вышедший в полуфинал с первого места в группе, сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, ставшим вторым в группе «Лондон».«Мне нравится, как играют все теннисисты большой тройки. Когда был маленьким и только начал держать ракетку и интересоваться теннисом, я начал смотреть турниры «Большого шлема». Сначала всё выигрывал Роджер, затем пришёл Рафа и начал свой путь, а затем был Новак. Мне очень приятно играть против них всех, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — сказал Медведев.

По материалам: Чемпионат