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Даниил Медведев: Для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым
Даниил Медведев: Для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённымРоссийский теннисист Даниил Медведев прокомментировал третью победу на Итоговом чемпионате АТР. В заключительном матче в группе «Токио» Медведев нанёс поражение дебютанту соревнований аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:3.

«Я отлично сыграл в двух предыдущих матчах. Думаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобеждённым. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня я подавал очень хорошо, так что это мне очень помогло на протяжении всего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

В полуфинале Медведев, досрочно вышедший в полуфинал с первого места в группе, сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, ставшим вторым в группе «Лондон».

«Мне нравится, как играют все теннисисты большой тройки. Когда был маленьким и только начал держать ракетку и интересоваться теннисом, я начал смотреть турниры «Большого шлема». Сначала всё выигрывал Роджер, затем пришёл Рафа и начал свой путь, а затем был Новак. Мне очень приятно играть против них всех, и я с нетерпением жду завтрашнего дня», — сказал Медведев.
По материалам: Чемпионат
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