ATP Finals. Джокович победил Зверева, Медведев обыграл Шварцмана: обзор матчей группового этапа: видео

Сегодня, 09:28 6 | Теннис / Видео





Сербский теннисист Новак Джковочич (№1 ATP) обыграл представителя Германии Александра Зверева (№7 ATP) со счетом



Российский теннисист Даниил Медведев (№4 ATP) победил аргентинца Диего Шварцмана (№9 ATP) со счетом



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5,700,000 завершился групповой этап. В группе «Токио-1970» прошли матчи третьего тура.Сербский теннисист(№1 ATP) обыграл представителя Германии(№7 ATP) со счетом 6:3, 7:6(4) . Поединок продолжался 1 час 36 минут. Благодаря этой победе Джокович вышел в полуфинал турнира в Лондоне.Российский теннисист(№4 ATP) победил аргентинца(№9 ATP) со счетом 6:3, 6:3 . Матч продолжался 1 час 13 минут. Медведев стал единственный участником ATP Finals, выигравшим все три матча на групповом этапе. Шварцман потерпел три поражения.