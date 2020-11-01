ATP Finals. Медведев одержал третью победу, обыграв Шварцмана

Сегодня, 09:13 28 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Четвертая ракетка мира, 34-летний россиянин Даниил Медведев победил 28-летнего аргентинца Диего Шварцмана, занимающего в рейтинге ATP девятое место, со счетом 6:3, 6:3.



За 1 час 13 минут, проведенные на корте, Медведев взял три подачи соперника и не позволил ему реализовать ни одного брейк-пойнта из трех возможных. Даниил выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Диего на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал. Теперь в их личном противостоянии россиянин лидирует со счетом 5:0.



Таким образом, Медведев стал единственный участником ATP Finals, выигравшим все три матча на групповом этапе. Шварцман потерпел три поражения.



В полуфинале соперником Медведева будет испанец Рафаэль Надаль, занявший в своей группе второе место.

Второй полуфинальной парой стали серб



Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 21 ноября.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Токио 1970»

Третий тур

Даниил Медведев (Россия, 4) – Диего Шварцман (Аргентина 8) – 6:3, 6:3



Турнирное положение в группе «Токио-1970» (после трех туров)

1. Даниил Медведев (Россия, 4) – 3 победы/0 поражений, 6-0 сеты, 36-19 геймы

2. Новак Джокович (Сербия, 1) – 2/1, 4-2, 31-26

3. Александр Зверев (Германия, 6) – 1/2, 2-5, 32-37

4. Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 0/3, 1-6, 23-40



Турнирное положение в группе «Лондон-2020» (после трех туров)

1. Доминик Тим (Австрия) – 2 победы/1 поражение (4-3 сеты), (38-40 геймы)

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 2/1, 4-3, 40-33

3. Стефанос Циципас (Греция) – 1/2, 4-5, 44-46

4. Андрей Рублёв (Россия) – 1/2, 3-4, 33-36 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде завершились матчи группового этапа.Четвертая ракетка мира, 34-летний россиянинпобедил 28-летнего аргентинца, занимающего в рейтинге ATP девятое место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 13 минут, проведенные на корте, Медведев взял три подачи соперника и не позволил ему реализовать ни одного брейк-пойнта из трех возможных. Даниил выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Диего на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал. Теперь в их личном противостоянии россиянин лидирует со счетом 5:0.Таким образом, Медведев стал единственный участником ATP Finals, выигравшим все три матча на групповом этапе. Шварцман потерпел три поражения.В полуфинале соперником Медведева будет испанец Рафаэль Надаль, занявший в своей группе второе место.Второй полуфинальной парой стали серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 21 ноября.Даниил Медведев (Россия, 4) – Диего Шварцман (Аргентина 8) – 6:3, 6:3(после трех туров)1. Даниил Медведев (Россия, 4) – 3 победы/0 поражений, 6-0 сеты, 36-19 геймы2. Новак Джокович (Сербия, 1) – 2/1, 4-2, 31-263. Александр Зверев (Германия, 6) – 1/2, 2-5, 32-374. Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 0/3, 1-6, 23-40(после трех туров)1. Доминик Тим (Австрия) – 2 победы/1 поражение (4-3 сеты), (38-40 геймы)2. Рафаэль Надаль (Испания) – 2/1, 4-3, 40-333. Стефанос Циципас (Греция) – 1/2, 4-5, 44-464. Андрей Рублёв (Россия) – 1/2, 3-4, 33-36