ATP Finals. Джокович обыграл Зверева и стал последним полуфиналистом

Вчера, 18:08 379 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Первая ракетка мира, 33-летний серб Новак Джокович нанес поражение седьмому номеру мирового рейтинга, 23-летнему немцу Александру Звереву со счетом 6:3, 7:6(4).



Поединок продолжался 1 час 36 минут. Джокович сделал один брейк из четырех возможных, выполнил три эйса и допустил три двойные ошибки. Зверев не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из трех, 12 раз подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. После этой победы в их личном противостоянии Новак увеличил преимущество до 4:2.



Таким образом, Новак с двумя победами и одним поражение вышел в полуфинал ATP Finals со второго места в группе «Токио-1970». За выход в финал соревнований Новак сразится с австрийцем Домиником Тимом, занявшим первое место в группе «Лондона-2020».



Зверев завершил выступление в Лондоне, одержав одну победу и потерпев два поражения.



Во втором матче игрового дня на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и аргентинец Диего Шварцман. Этот поединок уже не имеет турнирного значения, так как россиянин досрочно вышел в полуфинал с первого места в группе, а аргентинец потерял шансы пробиться в полуфинал, проиграв ранее два матча.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Токио 1970»

Третий тур

Новак Джокович (Сербия, 1) - Александр Зверев (Германия, 6) – 6:3, 7:6(4)

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Первая ракетка мира, 33-летний сербнанес поражение седьмому номеру мирового рейтинга, 23-летнему немцусо счетом 6:3, 7:6(4).Поединок продолжался 1 час 36 минут. Джокович сделал один брейк из четырех возможных, выполнил три эйса и допустил три двойные ошибки. Зверев не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из трех, 12 раз подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. После этой победы в их личном противостоянии Новак увеличил преимущество до 4:2.Таким образом, Новак с двумя победами и одним поражение вышел в полуфинал ATP Finals со второго места в группе «Токио-1970». За выход в финал соревнований Новак сразится с австрийцем, занявшим первое место в группе «Лондона-2020».Зверев завершил выступление в Лондоне, одержав одну победу и потерпев два поражения.Во втором матче игрового дня на корт выйдут россиянини аргентинец. Этот поединок уже не имеет турнирного значения, так как россиянин досрочно вышел в полуфинал с первого места в группе, а аргентинец потерял шансы пробиться в полуфинал, проиграв ранее два матча.Новак Джокович (Сербия, 1) - Александр Зверев (Германия, 6) – 6:3, 7:6(4)