ATP Finals. Надаль обыграл Циципаса и вышел в полуфинал

Вчера, 09:24 305 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Вторая ракетка мира, 34-летний испанец Рафаэль Надаль одолел в трех партиях действующего чемпиона турнира 22-летнего представителя Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 4:6, 6:2.



За 2 часа 4 минуты игрового времени Надаль сделал четыре брейка из восьми возможных, а Циципас реализовал два брейка из трех имевшихся. Соперники выполнили по восемь эйсов, при этом Рафаэль допустил одну двойную ошибку, а Стефанос – четыре. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 6:1.



Таким образом, Надаль с двумя победами и одним поражением вышел в полуфинал Итогового турнира ATP со второго места в группе «Лондон-2020». За выход в финал Рафаэль поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, занявшим первое место в группе «Токио-1970».

А Циципас, на счету которого два поражения и одна победа, завершил выступление, не сумев защитить прошлогодний титул в Лондоне.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Лондон-2020»

Третий тур

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – 6:4, 4:6, 6:2



Турнирное положение в группе «Лондон-2020» (после трех туров)

1. Доминик Тим (Австрия) – 2 победы/1 поражение (4-3 сеты), (38-40 геймы)

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 2/1, 4-3, 40-33

3. Стефанос Циципас (Греция) – 1/2, 4-5, 44-46

4. Андрей Рублёв (Россия) – 1/2, 3-4, 33-36



В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Вторая ракетка мира, 34-летний испанец Рафаэль Надаль одолел в трех партиях действующего чемпиона турнира 22-летнего представителя Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 4:6, 6:2.За 2 часа 4 минуты игрового времени Надаль сделал четыре брейка из восьми возможных, а Циципас реализовал два брейка из трех имевшихся. Соперники выполнили по восемь эйсов, при этом Рафаэль допустил одну двойную ошибку, а Стефанос – четыре. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 6:1.Таким образом, Надаль с двумя победами и одним поражением вышел в полуфинал Итогового турнира ATP со второго места в группе «Лондон-2020». За выход в финал Рафаэль поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, занявшим первое место в группе «Токио-1970».А Циципас, на счету которого два поражения и одна победа, завершил выступление, не сумев защитить прошлогодний титул в Лондоне.Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – 6:4, 4:6, 6:2(после трех туров)1. Доминик Тим (Австрия) – 2 победы/1 поражение (4-3 сеты), (38-40 геймы)2. Рафаэль Надаль (Испания) – 2/1, 4-3, 40-333. Стефанос Циципас (Греция) – 1/2, 4-5, 44-464. Андрей Рублёв (Россия) – 1/2, 3-4, 33-36