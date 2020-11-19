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Рублёв — о победе над Тимом: Очевидно что Доминик уже сконцентрирован на полуфинале
Рублёв — о победе над Тимом: Очевидно что Доминик уже сконцентрирован на полуфиналеРоссийский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою дебютную победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем туре группового этапа соревнований он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:2, 7:5.

«Я здорово начал встречу, тогда как Доминик напротив — стартовал не очень. Полученное в начале преимущество придало мне уверенности. В конце матча было тяжело, однако, думаю, не мне одному.

Как бы то ни было, очевидно, что Тим уже сконцентрирован на полуфинале. Уверен, он полностью заслуживает завоевать здесь главный титул», — сообщил Андрей в послематчевом интервью.

Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе «Лондон — 2020». Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров группового этапа, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.
По материалам: Чемпионат
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