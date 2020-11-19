Рублёв — о победе над Тимом: Очевидно что Доминик уже сконцентрирован на полуфинале

19-11-2020, 18:49 951 | Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою дебютную победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем туре группового этапа соревнований он обыграл австрийца Доминика Тима —



«Я здорово начал встречу, тогда как Доминик напротив — стартовал не очень. Полученное в начале преимущество придало мне уверенности. В конце матча было тяжело, однако, думаю, не мне одному.



Как бы то ни было, очевидно, что Тим уже сконцентрирован на полуфинале. Уверен, он полностью заслуживает завоевать здесь главный титул», — сообщил Андрей в послематчевом интервью.



Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе «Лондон — 2020». Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров группового этапа, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений. Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою дебютную победу на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем туре группового этапа соревнований он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:2, 7:5 «Я здорово начал встречу, тогда как Доминик напротив — стартовал не очень. Полученное в начале преимущество придало мне уверенности. В конце матча было тяжело, однако, думаю, не мне одному.Как бы то ни было, очевидно, что Тим уже сконцентрирован на полуфинале. Уверен, он полностью заслуживает завоевать здесь главный титул», — сообщил Андрей в послематчевом интервью.Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе «Лондон — 2020». Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров группового этапа, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.

По материалам: Чемпионат