Энди Роддик: После завершения карьеры Джокович будет считаться величайшим игроком всех времён

19-11-2020, 18:42 917 | Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик выразил мнение, что по окончании карьеры лучшим игроком всех времён будет считаться серб



«Если Новак выиграет столько же "Шлемов", сколько Федерер и Надаль, у него всё равно будет преимущество. Личные встречи, число сезонов, которые он завершил в ранге первой ракетки мира, трофеи на "Мастерсах", - всё это говорит в пользу Джоковича.



Сейчас Новак является фаворитом на трёх "мэйджорах" из четырёх. В этом году он не смог сыграть на Уимбдлоне, на US Open угодил в скандал, сейчас под вопросом Australian Open. Джокович как будто хочет сказать: "Давайте наконец выйдем на корт. Я должен играть, пока нахожусь на пике», - приводит слова Роддика Tennis World. Экс-первая ракетка мира Энди Роддик выразил мнение, что по окончании карьеры лучшим игроком всех времён будет считаться серб Новак Джокович «Если Новак выиграет столько же "Шлемов", сколько Федерер и Надаль, у него всё равно будет преимущество. Личные встречи, число сезонов, которые он завершил в ранге первой ракетки мира, трофеи на "Мастерсах", - всё это говорит в пользу Джоковича.Сейчас Новак является фаворитом на трёх "мэйджорах" из четырёх. В этом году он не смог сыграть на Уимбдлоне, на US Open угодил в скандал, сейчас под вопросом Australian Open. Джокович как будто хочет сказать: "Давайте наконец выйдем на корт. Я должен играть, пока нахожусь на пике», - приводит слова Роддика Tennis World.