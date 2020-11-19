Власти Австралии запретят въезд теннисистам до конца года

19-11-2020, 18:16 916 | Теннис

Начало теннисного сезона может быть отложено из-за решения правительства Австралии не впускать спортсменов в страну в течение всего декабря. Об этом журналисты Tennis Channel рассказали в своём «твиттере».



При таком варианте теннисисты не успеют отбыть двухнедельную изоляцию в Австралии и в лучшем случае АТР сможет провести в стране лишь Australian Open, а сопутствующие турниры будут перенесены на сезон-2022.



Власти опасаются, что приезд большого числа спортсменов станет причиной возникновения новой волны коронавирусной инфекции. Примечательно, что в Мельбурне не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19 за последнюю неделю.



Ранее стало известно, что АТР планирует провести все турниры старта сезона в австралийском штате Виктория, однако премьер региона выразил по этому поводу сомнения.



По материалам: Чемпионат