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ATP Finals. Рублёв обыграл Тима, но в полуфинал не пробился
ATP Finals. Рублёв обыграл Тима, но в полуфинал не пробилсяВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals  с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.

Восьмая ракетка мира, 23-летний россиянин Андрей Рублёв нанес поражение третьему номеру мирового рейтинга 27-летнему австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:2, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 14 минут. За это время Рублёв  сделал четыре брейка, одиннадцать раз подал навылет и избежал двойных ошибок на подаче. Тим реализовал свой единственный брейк-пойнт, выполнил десять эйсов и совершил три двойные ошибки. После этой победы россиянин стал лидер в их личном противостоянии – 3:2.

Напомним, прошедший  матч не имел турнирного значения для его участников.  В группе «Лондон-2020» Доминик Тим досрочно  обеспечил себе выход в полуфинал турнира, одержав ранее победы над испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом. Сегодня в матче Надаля и Циципаса определится обладатель второй путёвки в полуфинал ATP Finals.
А Рублёв еще ранее, по итогам первых двух туров, в которых потерпел поражения, лишился шансов на выход из группы.
 
Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников
Группа «Лондон-2020»
Третий тур
Доминик Тим (Австрия) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 6:2, 7:5
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