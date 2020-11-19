ATP Finals. Рублёв обыграл Тима, но в полуфинал не пробился

19-11-2020, 17:55 1 013 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Восьмая ракетка мира, 23-летний россиянин Андрей Рублёв нанес поражение третьему номеру мирового рейтинга 27-летнему австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:2, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. За это время Рублёв сделал четыре брейка, одиннадцать раз подал навылет и избежал двойных ошибок на подаче. Тим реализовал свой единственный брейк-пойнт, выполнил десять эйсов и совершил три двойные ошибки. После этой победы россиянин стал лидер в их личном противостоянии – 3:2.



Напомним, прошедший матч не имел турнирного значения для его участников. В группе «Лондон-2020» Доминик Тим досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира, одержав ранее победы над испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом. Сегодня в матче Надаля и Циципаса определится обладатель второй путёвки в полуфинал ATP Finals.

А Рублёв еще ранее, по итогам первых двух туров, в которых потерпел поражения, лишился шансов на выход из группы.



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

Группа «Лондон-2020»

Третий тур

Доминик Тим (Австрия) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 6:2, 7:5 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Восьмая ракетка мира, 23-летний россияниннанес поражение третьему номеру мирового рейтинга 27-летнему австрийцусо счетом 6:2, 7:5.Поединок продолжался 1 час 14 минут. За это время Рублёв сделал четыре брейка, одиннадцать раз подал навылет и избежал двойных ошибок на подаче. Тим реализовал свой единственный брейк-пойнт, выполнил десять эйсов и совершил три двойные ошибки. После этой победы россиянин стал лидер в их личном противостоянии – 3:2.Напомним, прошедший матч не имел турнирного значения для его участников. В группе «Лондон-2020» Доминик Тим досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира, одержав ранее победы над испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом. Сегодня в матче Надаля и Циципаса определится обладатель второй путёвки в полуфинал ATP Finals.А Рублёв еще ранее, по итогам первых двух туров, в которых потерпел поражения, лишился шансов на выход из группы.Доминик Тим (Австрия) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 6:2, 7:5